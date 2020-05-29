Участница британской группы Spice Girls Melanie C (Мелани С) выпустила музыкальное видео на сингл Blame It On Me.

Видео она опубликовала на своем YouTube-канале.

В ролике, снятом режиссером Сильви Вебер, участница Spice Girls предстает в образе героини компьютерной игры (в стиле Street Fighter), в которую с увлечением сражается работница офиса, забыв о своих основных обязанностях.

В отдельных кадрах она сражается врукопашную с мужчиной. Мелани Си также пронзают голубые молнии.

Песня “Blame It On Me” (как и предыдущий сингл “Who I Am”) войдет в новый альбом Мелани Чисхольм, работу над которым она почти закончила.