Мемуары Барака Обамы «Земля обетованная» установили рекорд продаж

Об этом пишет CNN.
Отмечается, книга Обамы обошла по тиражу в первый день продажи бестселлера его жены Мишель Обамы “Становление” с 725 тысячами проданных копий.
В частности, во вторник в США и Канаде купили 887 000 экземпляров, включая те, которые были предварительно заказаны.
Представитель издательства Crown отметил, что этот результат представляет собой “самый большой объем продаж в первый день для любой когда-либо изданной книги” компанией.
- 44-й президент США Барак Обамы поделился любимыми треками, которые он слушал во время карантина.