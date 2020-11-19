Мемуары Барака Обамы «Земля обетованная» установили рекорд продаж

Об этом пишет CNN.

Отмечается, книга Обамы обошла по тиражу в первый день продажи бестселлера его жены Мишель Обамы “Становление” с 725 тысячами проданных копий.

В частности, во вторник в США и Канаде купили 887 000 экземпляров, включая те, которые были предварительно заказаны.

Представитель издательства Crown отметил, что этот результат представляет собой “самый большой объем продаж в первый день для любой когда-либо изданной книги” компанией.