«Мне оказывают помощь»: Модель Крисси Тейген находится в депрессии после выкидыша

Об этом знаменитость написала в своем Twitter.

Тейген долгое время не выходила на связь со своими подписчиками, но решила прервать молчание и оставила эмоциональный твит.

“Я не часто пишу в Twitter, так как сейчас нахожусь в глубокой депрессии. Но не волнуйтесь, мне оказывают помощь, и я скоро восстановлюсь. Они позвонят, когда мне станет лучше, и я буду готова к встрече, и ты сможешь заскочить и вытащить меня из дома, хорошо? Спасибо и люблю тебя! “, – написала Тейген.

Неизвестно, кому именно модель адресовала вторую часть своего сообщения. Однако сама Крисси заверила, что не имела в виду кого-то конкретного.

I’m not tweeting much because I’m honestly in a bit of a grief depression hole but do not worry as I have so much help around me to get better and I’ll be fixed soon. they’ll call when im better and ready for pickup and u can swing by and grab me ok? thank u and love you!

— chrissy teigen (@chrissyteigen) November 25, 2020