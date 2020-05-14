Американский модельер, актриса и продюсер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с французским банкиром Оливье Саркози после 5 лет брака.

Об этом сообщает TMZ.

Олсен подготовила документы на расторжение брака еще 17 апреля, но из-за пандемии коронавируса суды в Нью-Йорке не принимали заявления о разводе в обычном порядке. Сейчас адвокаты Мэри-Кейт пытаются ускорить бракоразводный процесс.

Источники отметили, что Саркози без предупреждения расторг договор аренды их с Мэри-Кейт квартиры в Нью-Йорке и намерен выселить ее. Чтоб Олсен съехала, он дал ей время до 18 мая. Актриса же требует оставить за ней право распоряжаться апартаментами и настаивает на выполнении брачного договора.

Мэри-Кейт Олсен и брат бывшего президента Франции Оливье Саркози начали встречаться в 2012 году. Через три года, в ноябре 2015-го, в Нью-Йорке состоялась их свадьба. Совместных детей у них нет.