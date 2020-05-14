Об этом сообщает TMZ.
Олсен подготовила документы на расторжение брака еще 17 апреля, но из-за пандемии коронавируса суды в Нью-Йорке не принимали заявления о разводе в обычном порядке. Сейчас адвокаты Мэри-Кейт пытаются ускорить бракоразводный процесс.
Источники отметили, что Саркози без предупреждения расторг договор аренды их с Мэри-Кейт квартиры в Нью-Йорке и намерен выселить ее. Чтоб Олсен съехала, он дал ей время до 18 мая. Актриса же требует оставить за ней право распоряжаться апартаментами и настаивает на выполнении брачного договора.
Мэри-Кейт Олсен и брат бывшего президента Франции Оливье Саркози начали встречаться в 2012 году. Через три года, в ноябре 2015-го, в Нью-Йорке состоялась их свадьба. Совместных детей у них нет.
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