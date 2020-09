Американский певец Мэрилин Мэнсон презентовал клип на композицию Do not Chase The Dead.

Видео певец опубликовал на своем YouTube-канале.

В ролике снялись актер Норман Ридус из сериала “Ходячих мертвецов” и фотограф Линдси Юсич. По сюжету Ридус и Мэнсон едут по ночному городу автомобилем. Мэнсон истекает кровью после ножевого ранения.

Юсич в начале ролика наблюдает сцену уличных разборок. Она также появляется в эпизодах с ездой на автомобиле.

Режиссером видео выступил фотограф и клипмейкер Трэвис Шинн.

Песня Do not Chase The Dead вошла в новый альбом Мэрилина Мэнсона – We Are Chaos, релиз которого состоялся 11 сентября. Это одиннадцатый студийный альбом Мэнсона.

29 июля, певец представил главную песню альбома — “We Are Chaos” — и жуткий клип на нее: в ролике певец появляется в виде таблетки, которую проглотили, черепа и головы в море крови.