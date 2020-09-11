Премьера альбома состоялась на стримингових сервисах Spotify, Apple Music и других.

11 сентября Мэрилин Мэнсон впервые за три года выпустил новый альбом. Пластинка получила название We Are Chaos и стала его 11-м студийным альбомом.

Этот альбом был анонсирован летом 2019 года.

В него вошли такие треки:

01. Red Black And Blue
02. We Are Chaos
03. Don’t Chase The Dead
04. Paint You With My Love
05. Half-Way & One Step Forward
06. Infinite Darkness
07. Perfume
08. Keep My Head Together
09. Solve Coagula
10. Broken Needle

29 июля, певец представил главную песню альбома — “We Are Chaos” — и жуткий клип на нее: в ролике певец появляется в виде таблетки, которую проглотили, черепа и головы в море крови.