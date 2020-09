Премьера альбома состоялась на стримингових сервисах Spotify, Apple Music и других.

11 сентября Мэрилин Мэнсон впервые за три года выпустил новый альбом. Пластинка получила название We Are Chaos и стала его 11-м студийным альбомом.

Этот альбом был анонсирован летом 2019 года.

В него вошли такие треки:

01. Red Black And Blue

02. We Are Chaos

03. Don’t Chase The Dead

04. Paint You With My Love

05. Half-Way & One Step Forward

06. Infinite Darkness

07. Perfume

08. Keep My Head Together

09. Solve Coagula

10. Broken Needle