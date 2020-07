Премьера состоялась на Youtube-канале исполнителя.

Как известно, сейчас Мэнсон работает над созданием своего 11-го студийного альбома “We Are Chaos”, который должен выйти 11 сентября 2020 года. Альбом был анонсирован летом 2019 року.

В него должны войти такие треки:

01. Red Black And Blue

02. We Are Chaos

03. Don’t Chase The Dead

04. Paint You With My Love

05. Half-Way & One Step Forward

06. Infinite Darkness

07. Perfume

08. Keep My Head Together

09. Solve Coagula

10. Broken Needle

В среду, 29 июля, перец представил главную песню альбома — “We Are Chaos” — и пугающий клип на нее: в ролике певец появляется в виде таблетки, которую проглотили, черепа и головы в луже крови.