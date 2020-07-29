Премьера состоялась на Youtube-канале исполнителя.
Как известно, сейчас Мэнсон работает над созданием своего 11-го студийного альбома “We Are Chaos”, который должен выйти 11 сентября 2020 года. Альбом был анонсирован летом 2019 року.
В него должны войти такие треки:
01. Red Black And Blue
02. We Are Chaos
03. Don’t Chase The Dead
04. Paint You With My Love
05. Half-Way & One Step Forward
06. Infinite Darkness
07. Perfume
08. Keep My Head Together
09. Solve Coagula
10. Broken Needle
В среду, 29 июля, перец представил главную песню альбома — “We Are Chaos” — и пугающий клип на нее: в ролике певец появляется в виде таблетки, которую проглотили, черепа и головы в луже крови.
- Ранее были опубликованы первые кадры будущего мини-сериала “Противостояние” по мотивам одноименного романа Стивена Кинга, в котором сыграли Вупи Голдберг и Мэрилин Мэнсон.