Covid-19 Украина

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Metallica «отыграет» старые концерты в YouTube во время карантина

Известная группа Metallica запустила акцию с публикацией своих концертов в период карантина из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.

Среда, 25 марта 2020, 22:10

Об этом сообщает портал NME.

Акция будет еженедельной и получила название Metallica Mondays.

Музыканты планируют размещать на платформе YouTube и на страницах в Facebook видеозаписи с концертов прошлых лет.

“Хотите отдохнуть от Netflix перед тем, как изучать всю их библиотеку? Представляем нашу новую концертную серию: #MetallicaMondays”, — заявили участники группы.

Первое видео было опубликовано в понедельник, 23 марта. Им стало прошлогоднее шоу, которое состоялось в июне в Слейне (Ирландия).

 

Теги: Metallica, музыка

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