Metallica «отыграет» старые концерты в YouTube во время карантина

Известная группа Metallica запустила акцию с публикацией своих концертов в период карантина из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает портал NME.

Акция будет еженедельной и получила название Metallica Mondays.

Музыканты планируют размещать на платформе YouTube и на страницах в Facebook видеозаписи с концертов прошлых лет.

<noscript><iframe title="Metallica: The Unforgiven (Hamburg, Germany - March 29, 2018)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/R2aVYRujYgk?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

“Хотите отдохнуть от Netflix перед тем, как изучать всю их библиотеку? Представляем нашу новую концертную серию: #MetallicaMondays”, — заявили участники группы.

Первое видео было опубликовано в понедельник, 23 марта. Им стало прошлогоднее шоу, которое состоялось в июне в Слейне (Ирландия).

<noscript><iframe title="Metallica: Live at Slane Castle (Meath, Ireland - June 8, 2019)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/9wz2WWgv9Fs?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>