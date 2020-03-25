Metallica «отыграет» старые концерты в YouTube во время карантина

Об этом сообщает портал NME.
Акция будет еженедельной и получила название Metallica Mondays.
Музыканты планируют размещать на платформе YouTube и на страницах в Facebook видеозаписи с концертов прошлых лет.
“Хотите отдохнуть от Netflix перед тем, как изучать всю их библиотеку? Представляем нашу новую концертную серию: #MetallicaMondays”, — заявили участники группы.
Первое видео было опубликовано в понедельник, 23 марта. Им стало прошлогоднее шоу, которое состоялось в июне в Слейне (Ирландия).
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