Об этом актер сообщил в своем Instagram.

В 2019 году МакКонахи исполнилось 50 лет. По словам актера, 42 года он посвятил тому, чтобы разгадать загадку жизни, а последние 35 — “вел дневники подсказок к этой загадке”.

“Записки об успехах и неудачах, радостях и горестях, вещи, которые заставили меня удивиться, и вещи, которые заставили меня смеяться вслух. Как быть честным. Как чувствовать меньше стресса. Как весело провести время. Как меньше обижать людей. Как чувствовать меньше боли. Как быть хорошим человеком. Как иметь смысл в жизни. Как быть собой”, — объяснил актер.

Недавно актер решил разобрать эти дневники и объединить записи из них в одну книгу о том, как решать жизненные проблемы, относиться к неизбежному, наслаждаться состоянием успеха. МакКонахи называет это “ловить зеленый свет”. Именно такое название — “Зеленый свет” — получила его книга.

“Это пособие о том, как поймать больше зеленого света и понять, что желтое и красное в итоге тоже становятся зеленым”, — отметил актер.

МакКонахи также рассказал, что написанием книги занимался в одиночестве, уединившись в пустыне.

“Поэтому я взял билет в один конец в пустыню и написал эту книгу, альбом, пластинку, историю моей жизни”, — отметил он.

Книга поступит в продажу 20 октября, однако она уже доступна для предварительного заказа на сайте по цене $18,25 (506 гривен). Электронная версия стоит $14,99 (416 гривен).