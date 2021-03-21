Об этом он сказал в эфире пятничного шоу The Tonight Show.
В интервью Джимми Фэллону он подтвердил, что действительно может податься в политику.
“Я обдумываю это решение. Это факт. Политика – благородная вещь, но дальше я пока не продвинулся”, – сказал актер.
Он отметил, что уже не раз был свидетелем аномальных морозов и штормов в Техасе, когда у людей замерзал водопровод и приходилось греть воду. Актер сказал, что в штате есть немало проблем, которые необходимо решить.
Недавно МакКонахи выпустил мемуары “Greenlights”, которые возглавили список бестселлеров The New York Times.
В это воскресенье он организовывает благотворительный концерт “Мы Техас”. Перед зрителями выступят немало знаменитостей. Собранные на мероприятия средства направят в благотворительный фонд МакКонахи Just Keep Livin.
- Актер Мэтью Макконахи выпустил книгу мемуаров, в которой рассказал о пережитом сексуальном насилии со стороны мужчины. Макконахи тогда было 18 лет.