Голливудский актер Мэттью МакКонахи не отрицает, что в будущем хотел бы баллотироваться на пост губернатора штата Техас.

Об этом он сказал в эфире пятничного шоу The Tonight Show.

В интервью Джимми Фэллону он подтвердил, что действительно может податься в политику.

“Я обдумываю это решение. Это факт. Политика – благородная вещь, но дальше я пока не продвинулся”, – сказал актер.

Он отметил, что уже не раз был свидетелем аномальных морозов и штормов в Техасе, когда у людей замерзал водопровод и приходилось греть воду. Актер сказал, что в штате есть немало проблем, которые необходимо решить.

Недавно МакКонахи выпустил мемуары “Greenlights”, которые возглавили список бестселлеров The New York Times.

В это воскресенье он организовывает благотворительный концерт “Мы Техас”. Перед зрителями выступят немало знаменитостей. Собранные на мероприятия средства направят в благотворительный фонд МакКонахи Just Keep Livin.