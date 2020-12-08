Фото актер опубликовал на своей странице в Instagram.
На фотографиях девушка позирует, глядя в камеру и, при этом, поднимает волосы руками. Стоит отметить, что Молли одета в футболку из собственной коллекции Меттью Перри. На ней написано: “Может ли это быть больше, чем просто футболка?».
На другом фото Гурвиц предстает в кепке также из коллекции актера, на которой изображены слова: “Что это, бейсбольная кепка?”.
Прибыль от продажи лимитированной серии футболок, худи, чашек и бейсболок будет направлена на борьбу с коронавирусом.
Возлюбленная Перри является литературным менеджером. Пара вместе уже два года. В конце ноября актер сделал предложение Гурвиц, назвав ее “величайшей женщиной на планете”.
- Съемки специального эпизода сериала “Друзья” начнутся в марте следующего года.