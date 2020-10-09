Студия Metro-Goldwyn-Mayer показала тизер сиквела анимационного фильма "Семейка Адамс", который должен появиться в следующем году.

Ролик опубликован на YouTube-канале MGM.

Как известно, первый анимационный фильм “Семейка Адамс” вышел в октябре 2019 году. Фильм был основан на комиксах Чарльза Аддамс о Семейке Аддамс. Режиссерами мультфильма выступили Конрад Вернон и Грег Тирнан.

Metro-Goldwyn-Mayer работает над продолжением мультфильма. Занимаются разработкой сиквела режиссеры, работавшие над оригиналом.

В тизере были продемонстрированы герои, однако деталей сюжета новой ленты не раскрывались.

Премьера “Семьи Адамсов 2” запланирована на октябрь 2021 — до Хэллоуина.