Ролик опубликован на YouTube-канале MGM.
Как известно, первый анимационный фильм “Семейка Адамс” вышел в октябре 2019 году. Фильм был основан на комиксах Чарльза Аддамс о Семейке Аддамс. Режиссерами мультфильма выступили Конрад Вернон и Грег Тирнан.
Metro-Goldwyn-Mayer работает над продолжением мультфильма. Занимаются разработкой сиквела режиссеры, работавшие над оригиналом.
В тизере были продемонстрированы герои, однако деталей сюжета новой ленты не раскрывались.
Премьера “Семьи Адамсов 2” запланирована на октябрь 2021 — до Хэллоуина.
- Ранее стриминговий сервис Netflix опубликовал тизер-трейлер анимационного фильма Resident Evil: Infinite Darkness.