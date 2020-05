Об этом сообщается на сайте Grammy Awards.

В концерте будут принимать участие звезды Голливуда и Индии: Мик Джаггер, Уилл Смит, Минди Калинг, Джек Блэк, Ника Джонас, Софи Тернер, Брайан Адамс, AR Рахман, Приянка Чопра, Акшай Кумар, Вират Кохли и ряд других.

“I For India”, крупнейший в Индии концерт по сбору средств, будет транслироваться в прямом эфире по всему миру в воскресенье, 3 мая, в 10:00 EST (17:00 по Киеву). Все собранные от мероприятия средства пойдут в Индийский фонд реагирования COVID, которым управляет GiveIndia, крупнейшая в стране платформа для пожертвований. Поклонники могут пожертвовать сейчас и во время концерта.

Tune in to #IFORINDIA, the concert for our times. 3rd May, 7:30pm IST. Watch it LIVE worldwide on Facebook. 100% of proceeds go to the India COVID Response Fund set up by #GiveIndia

Tune in – https://t.co/uOAQFdDCKB…

Donate now – https://t.co/RoN6PJaBuS… #SocialForGood pic.twitter.com/unAcfq3YUw

— GiveIndia (@GiveIndia) May 1, 2020