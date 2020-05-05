Фотографию актриса опубликовала в Instagram.

“Так благодарна за эти тихие моменты с моей радугой. Уход за ней – одни из моих любимых дней. Этот сладкий маленький кекс смотрит на меня своими проникновенными глазами, крошечными ручками, своим невероятным ароматом, этими пушистыми волосами. Я очень дорожу этим периодом нашей жизни. Такой короткий момент в моей жизни, но он принесет самые сладкие воспоминания, когда я буду оглядываться назад”, – прокомментировала фото актриса.

Стоит отметить, что Мила и ее супруг Пол воспитывают еще двоих дочерей – 5-летнюю Дэшилл Иден и 12-летнюю Эвер Габо.