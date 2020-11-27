Мила Йовович показала первые шаги своей 9-месячной дочери: видео

Видео она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На видео малышка стоит, опершись рукой на кровать, а сама Мила сидит рядом. Она зовет дочку подойти и взять мячик, и спустя несколько секунд ребенок делает первые шаги и подходит к матери.

“Теперь официально — малышка Оси стала младенцем”, — прокомментировала ролик Йовович.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich)

Ошин Ларк Эллиот — третий ребенок в семье Милы Йовович и режиссера Пола Андерсона, она родилась 2 февраля этого года.