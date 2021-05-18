Про це повідомляє Architectural Digest
Родина назвала новий будинок “KuKu Farms”. Будинок, гостьовий будиночок, господарський павільйон та павільйон для барбекю розташовано на 6 акрах землі.
Будинок вдалося побудувати та меблювати за 5 років.
“Ми хотіли саме будинок, а не віллу”, – розповіла Куніс.
Її чоловік додав:
“Ми хотіли, аби будинок чимось нагадував стару ферму, яка була тут протягом десятиріч до цього… Ніби її переобладнали в будинок… При цьому, ми хотіли, аби будинок був сучасним та актуальним”.
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Будинок зіркової пари спроєктував архітектор Говард Бакен.
Він сказав, що Міла та Ештон – “двоє найрозумніших та найдопитливіших клієнтів”.
За словами Міли, їм довелося нелегко, поки будівництво було завершено. Однак, їм пощастило, що смаки зірок подібні.
“Побудувати будинок з нуля – непростою… Це або зламає нас, або зробить сильнішими… Коли ми порівняли варіанти, які обирали, то в нас було 90% співпадінь”, – сказала актриса.
Дизайном займалася Вікі Чарльз, яка раніше займалися дизайном в Soho House.
Особливість нового будинку – він екологічно безпечний. Живлення надходить від фотоелектричних елементів. Для зрошення газону та дерев – вирито справжню криницю.
За час локдауну через коронавірус – актори встигли посадити та виростити перший врожай кукурудзи.
- Раніше повідомлялось, що зіркова пара Міла Куніс і Ештон Катчер продають свій особняк в Беверлі-Хіллз за понад 12 мільйонів доларів.