Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Вино Пино-нуар пара создала в сотрудничестве с Nocking Point Wines и Battle Creek Vineyards. 100 процентов прибыли будет пожертвовано ряду благотворительных организаций, которые помогают бороться с коронавирусом.
Оформление вина необычное, его этикетка белая, но на ней есть надпись: “Пью за…”, которую обладатель бутылки может продолжить, как пожелает.
Вино от звездной пары обойдется в $50 за две бутылки, купить его можно на сайте Nocking Point.
— ashton kutcher (@aplusk) April 19, 2020
- Президент Украины Владимир Зеленский встретился с голливудскими актерами Милой Кунис, Эштоном Кутчером и Робин Райт, которые посетили Киев для участия в форуме YES.