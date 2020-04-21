Известная голливудская пара Мила Кунис и Эштон Кутчер присоединились к борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, выпустив собственное "Карантинное вино".

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Вино Пино-нуар пара создала в сотрудничестве с Nocking Point Wines и Battle Creek Vineyards. 100 процентов прибыли будет пожертвовано ряду благотворительных организаций, которые помогают бороться с коронавирусом.

Оформление вина необычное, его этикетка белая, но на ней есть надпись: “Пью за…”, которую обладатель бутылки может продолжить, как пожелает.

Вино от звездной пары обойдется в $50 за две бутылки, купить его можно на сайте Nocking Point.