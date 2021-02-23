Американская актриса Мила Кунис сыграет главную роль в новом фильме Netflix по роману "Счастливые девочки не умирают".

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сценарий нового проекта напишет автор оригинального романа Джессика Кнолл, номинантка на премию Эдгара Аллана По. А режиссером фильма назначен Майк Баркер.

В центре сюжета окажется успешная журналистка глянцевого журнала из Нью-Йорка Ани Фанелли, которая построила свою идеальную жизнь и готовится к свадьбе.

Но внезапно режиссер документального фильма о преступлениях предлагает ей рассказать свою сторону шокирующего инцидента, который произошел, когда она была подростком в престижной школе Брэдли. Ани вынуждена столкнуться с темной правдой, которая может разрушить всю безупречность, которой она себя окружила.