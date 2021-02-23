Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Сценарий нового проекта напишет автор оригинального романа Джессика Кнолл, номинантка на премию Эдгара Аллана По. А режиссером фильма назначен Майк Баркер.
В центре сюжета окажется успешная журналистка глянцевого журнала из Нью-Йорка Ани Фанелли, которая построила свою идеальную жизнь и готовится к свадьбе.
Но внезапно режиссер документального фильма о преступлениях предлагает ей рассказать свою сторону шокирующего инцидента, который произошел, когда она была подростком в престижной школе Брэдли. Ани вынуждена столкнуться с темной правдой, которая может разрушить всю безупречность, которой она себя окружила.
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