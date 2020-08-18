Миллионер-танцовщик Вакки представил клип: видео

Видео опубликовано на канале Spinnin ‘Records у YouTube.

“Это моя новая песня, надеюсь, вам понравится”, – написал Вакки.

Он записал песню в дуэте с певцом Ir Sais.

В клипе “миллионер-танцовщик” произносит речитативом несколько фраз во время танцев.

Напомним, Джанлука Вакки стал известен благодаря видео, в котором он, несмотря на свои годы, бодро танцует со своей молодой девушкой (на тот момент) Джорджией Габриэле на борту яхты под музыку Рики Мартина. В 2016 году ролик сделал его звездой Instagram, с каждым днем его популярность все возрастала.