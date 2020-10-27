Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Венесуэльская модель Шэрон Фонсека 27 октября родила итальянскому бизнесмену дочь.

“Она с нами. Мы с Шэрон рады сообщить, что сегодня утром у нас родилась дочь Блу Джерусалемма Вакки. Слава богу, она здорова, мы ее уже любим больше, чем жизнь”, – написал Вакки.

Напомним, Джанлука Вакки стал известен благодаря видео, в котором он, несмотря на свои годы, бодро танцует со своей молодой девушкой (на тот момент) Джорджией Габриэле на борту яхты под музыку Рики Мартина. В 2016 году ролик сделал его звездой Instagram, с каждым днем его популярность все возрастала.