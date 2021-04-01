Об этом она рассказала в интервью MTV, посвященному выходу фильма “Годзилла против Конга” с ее участием.
“Я никогда не смотрела фильмы Marvel, и я никогда не смотрела фильмы DC. Это не мое, но я открыта для этого. Я даже никогда не думала: «О, хочу посмотреть такой фильм»”, – сказала актриса.
По ее словам, друзья удивляются и не верят, что она не видела ни одного фильма о Гарри Поттере.
“У меня так много друзей, которые просто смотрят на меня, и они спрашивают: «Как?», А я говорю: «Я не знаю»”, – говорит Милли.
В фильме “Годзилла против Конга” актриса снова сыграет роль Мэдисон Рассел.
Прокат картины стартовал 24 марта в кинотеатрах по всему миру.
- Ранее компания Warner Bros. представила первый дублированный украинский трейлер фильма “Годзилла против Конга”.