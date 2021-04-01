Звезда сериала "Очень странные дела" (Stranger Things) Милли Бобби Браун призналась, что не смотрела ни одного фильма вселенных Marvel и DC, а также ни одной картины о Гарри Поттере.

Об этом она рассказала в интервью MTV, посвященному выходу фильма “Годзилла против Конга” с ее участием.

“Я никогда не смотрела фильмы Marvel, и я никогда не смотрела фильмы DC. Это не мое, но я открыта для этого. Я даже никогда не думала: «О, хочу посмотреть такой фильм»”, – сказала актриса.

По ее словам, друзья удивляются и не верят, что она не видела ни одного фильма о Гарри Поттере.

“У меня так много друзей, которые просто смотрят на меня, и они спрашивают: «Как?», А я говорю: «Я не знаю»”, – говорит Милли.

В фильме “Годзилла против Конга” актриса снова сыграет роль Мэдисон Рассел.

Прокат картины стартовал 24 марта в кинотеатрах по всему миру.