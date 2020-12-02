Об этом пишет CNN.

Как известно, “Корона” – это исторический драматический телесериал, посвященный правлению королевы Великобритании Елизаветы II.

Четвертый сезон шоу, премьера которого состоялась на Netflix в начале ноября, показывает бурный период правления королевы в 1980-х годах и представляет зачастую нелестное мнение о членах семьи.

По словам Даудена, без пометки о вымышленном сюжете зрители могут “принять его за факт”.

“Я опасаюсь, что без этого поколение зрителей, не пережившее эти события, может принять вымысел за факт”, – добавил он.

Но предложение Даудена подверглось критике со стороны некоторых историков, многие из которых сочли его ненужным. К тому же, Netflix обычно не сообщает зрителям, что его драмы являются вымышленными, в начале каждого эпизода.