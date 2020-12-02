Об этом пишет CNN.
Как известно, “Корона” – это исторический драматический телесериал, посвященный правлению королевы Великобритании Елизаветы II.
Четвертый сезон шоу, премьера которого состоялась на Netflix в начале ноября, показывает бурный период правления королевы в 1980-х годах и представляет зачастую нелестное мнение о членах семьи.
По словам Даудена, без пометки о вымышленном сюжете зрители могут “принять его за факт”.
“Я опасаюсь, что без этого поколение зрителей, не пережившее эти события, может принять вымысел за факт”, – добавил он.
Но предложение Даудена подверглось критике со стороны некоторых историков, многие из которых сочли его ненужным. К тому же, Netflix обычно не сообщает зрителям, что его драмы являются вымышленными, в начале каждого эпизода.
- Ранее стало известно, что некоторые члены королевской семьи недовольны только что вышедшим четвертым сезоном сериала Netflix “Корона”. Все дело в том, что в сериале в неприглядном свете изображен брак принца Чарльза (Джош О’Коннор) и Дайаны Спенсер (Эмма Коррин).