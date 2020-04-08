Сообщество Global Citizen совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) проведут бесплатный онлайн-концерт с участием мировых звёзд "One World: Together at Home" ("Единый мир: дома вместе").

Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Цель проведения концерта – сбор средств на борьбу с коронавирусом COVID-19.

Вести трансляцию будут Джимми Фаллон из “The Tonight Show”, Джимми Киммел из “Jimmy Kimmel Live” и Стивен Колберт из “The Late Show with Stephen Colbert”.

Выступать будут: Леди Гага, Аланис Мориссетт, Андреа Бочелли, Билли Эйлиш, Билли Джо Армстронг из Green Day, Берн Бой, Крис Мартин, Дэвид Бекхэм, Эдди Веддер, Элтон Джон, FINNEAS, Идрис и Сабрина Эльба, Кит Урбан, Керри Вашингтон, Ланг Ланг, Лиззо, Малум, Пол Маккартни, Приянка Чопра Джонас, Стиви Уандер и другие.

Транслировать концерт в прямом эфире будут все крупные стриминговые сервисы, включая Apple, Amazon Prime Video, Alibaba, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo и YouTube, а также телеканалы ABC, NBC и CBS.

Концерт состоится в воскресенье, 19 апреля, в 03:00 по киевскому времени.