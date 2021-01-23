Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.
Андрес родила мальчика, имя которого пока держится в секрете.
“20.01.21 Вчера был сложный, но самый счастливый день. Добро пожаловать, мой маленький мужчина”, – отметила модель.
Отметим, что Анна Андрес летом 2020 года вышла замуж за предпринимателя в сфере недвижимости и гостинично-ресторанной индустрии Давида Барокаса. Пара познакомилась на дне рождении общей подруги во Франции.
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