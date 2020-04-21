Об этом пишет The New York Times.

В частности, Обама в партнерстве с PBS Kids, Young Readers и Random House Children’s Books делится некоторыми из своих любимых детских книг. Таким образом она хочет помочь семьям, которые находятся на карантине из-за пандемии коронавируса.

“Будучи маленьким ребенком, я любила читать вслух. И когда я стала мамой, я испытывала такую радость, делясь магией сказок со своими детьми, а потом, как первая леди, с детьми повсюду“, – заявила Мишель.

В первом выпуске проекта она прочитала книгу “Груффало“ – сказку о мышке, которая использует свое остроумие и воображение для того, чтобы перехитрить других животных в лесу.

Трансляции с участием Мишель будут появляться на YouTube-канале PBS Kids и на ее странице в Facebook каждый понедельник в полдень по восточному времени (в 19:00 по Киеву).