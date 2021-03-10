Об этом сообщают Reuters и Axios.
Отмечается, что Мишель Обама стала одной из самых влиятельных и знаковых женщин 21 века. Ее отметили за достижения в защите интересов здоровых семей, высшего и международного образования, военнослужащих и девочек-подростков.
Также в женский зал славы 2 ноября 2021 года попадут писательница Октавия Батлер, которая умерла в 2006 году, Ребекка Холстед, проработавшая в вооруженных силах почти три десятилетия, поэтесса Джой Харджо, художница Джуди Чикаго и активистка Эмили Хоуленд, которая умерла в 1929 году.
Кроме того, в список организации, которая посвящена чествованию достижений выдающихся американских женщин, войдут бывшая генеральный директор PepsiCo Индра Нуйи, икона футбола Миа Хэмм и математик NASA Кэтрин Джонсон, которая умерла в прошлом году.
The NWHF is excited to announce our 2021 Inductees!
Octavia Butler
Judy Chicago
Katherine Johnson
Joy Harjo
Rebecca Halstead
Emily Howland
Indra Nooyi @IndraNooyi
Michelle Obama
Mia Hamm
For more informationhttps://t.co/2eOe8o82bv#GreatWomen2021 #InternationalWomensDay #IWD2021 pic.twitter.com/gggqkMVfjs
— National Women’s Hall of Fame (@WomenoftheHall) March 8, 2021
- Ранее сообщалось, что Мишель Обама запускает подкаст на платформе Spotify. “The Michelle Obama Podcast” будет серией откровенных бесед на важные для каждого темы: в частности, “взаимоотношений, которые формируют нас, от братьев и сестер, близких друзей до партнеров, родителей и наставников”, а также “отношений с собой и своим здоровьем”.