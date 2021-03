Об этом сообщают Reuters и Axios.

Отмечается, что Мишель Обама стала одной из самых влиятельных и знаковых женщин 21 века. Ее отметили за достижения в защите интересов здоровых семей, высшего и международного образования, военнослужащих и девочек-подростков.

Также в женский зал славы 2 ноября 2021 года попадут писательница Октавия Батлер, которая умерла в 2006 году, Ребекка Холстед, проработавшая в вооруженных силах почти три десятилетия, поэтесса Джой Харджо, художница Джуди Чикаго и активистка Эмили Хоуленд, которая умерла в 1929 году.

Кроме того, в список организации, которая посвящена чествованию достижений выдающихся американских женщин, войдут бывшая генеральный директор PepsiCo Индра Нуйи, икона футбола Миа Хэмм и математик NASA Кэтрин Джонсон, которая умерла в прошлом году.

The NWHF is excited to announce our 2021 Inductees!

Octavia Butler

Judy Chicago

Katherine Johnson

Joy Harjo

Rebecca Halstead

Emily Howland

Indra Nooyi @IndraNooyi

Michelle Obama

Mia Hamm

