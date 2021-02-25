"Миссия невыполнима 7", "Тихое место 2" будут доступны для просмотра на Paramount Plus раньше, чем ожидалось.

Об этом сообщает Variety.

Фильмы “Миссия невыполнима 7” и “Тихое место 2” , выпущенные Paramount Pictures, выйдут в домашний прокат раньше, чем ожидалось – студия недавно сократила время их показа на большом экране.

Paramount скорректировала сделку по выпуску платного телевидения с компанией Epix, чтобы расширить предложение фильмов на платформе. Наряду с новыми релизами Paramount Plus предложит обширную библиотеку из более чем 2500 фильмов.

До пандемии операторы кинотеатров настаивали на том, чтобы фильмы показывали в кинотеатрах в течение 90 дней, прежде чем студии могли предлагать их для домашнего просмотра. Но закрытие кинотеатров на год полностью изменило традиционные способы ведения бизнеса. Теперь фильмы будут доступны спустя 45 дней после начала проката.

“Тихое место 2” – 17 сентября 2021 года, а “Миссия невыполнима 7” – 19 ноября.