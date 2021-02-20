Американский актер Крис Норт не вернется к своей знаковой роли мистера Бига в новых эпизодах "Секса в большом городе".

Об этом сообщает Page Six.

Мистер Биг и Кэрри Брэдшоу, роль которой исполнила актриса Сара Джессика Паркер, поженились в первом полнометражном фильме, вышедшем в 2008 году. Во второй части, вышедшей два года спустя, у них появились проблемы в браке.

Как сценаристы в итоге выведут его из сериала неизвестно.

Кроме того, не увидят зрители и Дэвида Эйгенберга, который играл Стива Брэди — парня, с которым были отношения у Миранды Хоббс, персонажа Синтии Никсон.

Как известно, стриминговий сервис HBO Max перезапускает культовый сериал “Секс в большом городе”. Однако на съемки согласились не все актеры. Ким Кэттролл, сыгравшая Саманту Джонс, не будет участвовать в съемках продолжения сериала.

Причин HBO не сообщала, однако известно, что у Кэттролл последние годы были напряженные отношения с командой шоу, в частности с Сарой Джессикой Паркер, информирует агентство ВВС. Так, в 2017 году Кэттролл заявила, что “никогда не дружила” со своими коллегами по сериалу. Она сообщила о “токсичных отношениях” и отказалась от участия в третьем фильме “Секс в большом городе”.