Известная модель Белла Хадид опубликовала видео, как она при помощи шуруповерта сама смастерила качели.

Видео она опубликовала в Instagram.

23-летняя модель, сидя в саду на траве, показала, как можно имея доску и толстую веревку, самой смастерить качели.

После того, как Белла просверлила дыры в доске, она занялась ее оформлением. С помощью акриловых красок и красок в баллончиках абстрактно разрисовала основу качели.

Работа Беллы понравилась ее подписчикам и ее маме Йоланде Хадид.