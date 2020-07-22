Видео она опубликовала в Instagram.
23-летняя модель, сидя в саду на траве, показала, как можно имея доску и толстую веревку, самой смастерить качели.
После того, как Белла просверлила дыры в доске, она занялась ее оформлением. С помощью акриловых красок и красок в баллончиках абстрактно разрисовала основу качели.
Работа Беллы понравилась ее подписчикам и ее маме Йоланде Хадид.
- Ранее Белла и Джиджи Хадид сделали для популярного журнала Vogue серию снимков на ранчо, которые будут опубликованы в серии “Postcard from Home” (“Открытки из дома”).