Об этом сообщили в Instagram-аккаунте бренда.
В июне Халима Аден совместно с брендом Anywear, который занимается производство масок для лица, создали коллекцию специальных средств индивидуальной защиты.
Эти маски подойдут для женщин, которые носят хиджаб: они оснащены пуговицами, с помощью которых их можно прикреплять к головным уборам.
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"As many hijab-wearing women are working at health care facilities, I wanted to make sure they have a comfortable option for wearing a mask while keeping their hair covered." – @halima Tap the link in bio to see all of Halima's Hijab & Turban sets. For every limited-edition set you purchase, a headband, hijab, or medical cap will be donated to a frontline worker.
Стоимость набора (платок и маска) — 45 долларов. Набор из 3 масок с пуговицами обойдется в 40 долларов. К заказу доступны 8 оттенков.
Аден рассказала в интервью журналу Vogue, что раньше работала в госпитале Сент-Клауд в Миннесоте и там столкнулась с тем, что носить маски для лица одновременно с хиджабом неудобно. Теперь, во время пандемии COVID-19, Аден захотела решить эту проблему.
“Когда случился COVID-19, я понимала, что есть много недостатков. Я боролась со своим платком, чтобы его приколоть. Поскольку многие женщины, носящие хиджаб, работают в медицинских учреждениях, я хотела убедиться, что у них есть удобный вариант ношения маски, чтобы при этом волосы оставались закрытыми”, — объяснила она.
Что известно о Халиме Аден?
Халима Аден – первая модель в хиджабе, подписавшая контракт со всемирно известным агентством IMG Models. Будущая звезда подиумов родилась в лагере для беженцев в Кении, а впоследствии переехала с семьей в американский Сент-Клауд.
Она впервые решила попробовать себя в роли модели в 2016 году на американском конкурсе красоты “Мисс Миннесота”. Когда все модели появились на сцене в бикини, Аден вышла в купальном костюме для мусульманок — буркини (полностью скрывающем руки, ноги и тело).
Впоследствии ее заметили во время показа Канье Уэста в рамках Нью-Йоркской недели моды.
В 2018 году Халима Аден из Кении попала на обложку британского журнала Vogue, став за всю его историю (начиная с 1916 года) моделью в хиджабе.
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