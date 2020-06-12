22-летняя сомалийская и американская модель Халима Аден совместно с брендом Anywear разработала коллекцию защитных масок для лица, которые удобно носить с хиджабом.

Об этом сообщили в Instagram-аккаунте бренда.

В июне Халима Аден совместно с брендом Anywear, который занимается производство масок для лица, создали коллекцию специальных средств индивидуальной защиты.

Эти маски подойдут для женщин, которые носят хиджаб: они оснащены пуговицами, с помощью которых их можно прикреплять к головным уборам.

Стоимость набора (платок и маска) — 45 долларов. Набор из 3 масок с пуговицами обойдется в 40 долларов. К заказу доступны 8 оттенков.

Аден рассказала в интервью журналу Vogue, что раньше работала в госпитале Сент-Клауд в Миннесоте и там столкнулась с тем, что носить маски для лица одновременно с хиджабом неудобно. Теперь, во время пандемии COVID-19, Аден захотела решить эту проблему.

“Когда случился COVID-19, я понимала, что есть много недостатков. Я боролась со своим платком, чтобы его приколоть. Поскольку многие женщины, носящие хиджаб, работают в медицинских учреждениях, я хотела убедиться, что у них есть удобный вариант ношения маски, чтобы при этом волосы оставались закрытыми”, — объяснила она.

Что известно о Халиме Аден?

Халима Аден – первая модель в хиджабе, подписавшая контракт со всемирно известным агентством IMG Models. Будущая звезда подиумов родилась в лагере для беженцев в Кении, а впоследствии переехала с семьей в американский Сент-Клауд.

Она впервые решила попробовать себя в роли модели в 2016 году на американском конкурсе красоты “Мисс Миннесота”. Когда все модели появились на сцене в бикини, Аден вышла в купальном костюме для мусульманок — буркини (полностью скрывающем руки, ноги и тело).

Впоследствии ее заметили во время показа Канье Уэста в рамках Нью-Йоркской недели моды.

В 2018 году Халима Аден из Кении попала на обложку британского журнала Vogue, став за всю его историю (начиная с 1916 года) моделью в хиджабе.