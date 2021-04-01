В интервью изданию она рассказала о любви, работе и материнстве.
“Я открытая и свободолюбивая, и я люблю детей, чтобы они были детьми”, – сказала Криси.
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Она поделилась секретами воспитания 4-летней дочери Луны и 2-летнего сына Майлза.
“Для нас доброта – это очень важно. Когда вы встречаетесь с нашими детьми, они очень добрые и дружелюбные… Передавайте детям добро, позволяйте им быть творческими, чудесными, энергичными и любопытными”, – сказала она.
Она также рассказала, что несмотря на бизнес и стремление развиваться, семейная жизнь для нее очень важна. Она призналась, что старается каждый день привносить что-то новое в отношения с супругом. Пара вместе уже 7 лет.
“Я всегда знала, что хочу быть мамой и женой, но я никогда не знала, чем буду заниматься с точки зрения работы и карьеры”, – рассказала знаменитость.
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- Осенью прошлого года модель Крисси Тейге потеряла ребенка. Она ждала сына от своего мужа, певца Джона Ледженда. Это должен был быть третий совместный ребенок пары. Через несколько недель после выкидыша Крисси написала эссе о своем горе. Она также призналась поклонникам, что крайне тяжело переживает потерю ребенка.
- В декабре Крисси Тейге рассказала, что больше не сможет иметь детей.