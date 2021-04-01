В интервью изданию она рассказала о любви, работе и материнстве.

“Я открытая и свободолюбивая, и я люблю детей, чтобы они были детьми”, – сказала Криси.

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Она поделилась секретами воспитания 4-летней дочери Луны и 2-летнего сына Майлза.

“Для нас доброта – это очень важно. Когда вы встречаетесь с нашими детьми, они очень добрые и дружелюбные… Передавайте детям добро, позволяйте им быть творческими, чудесными, энергичными и любопытными”, – сказала она.

Она также рассказала, что несмотря на бизнес и стремление развиваться, семейная жизнь для нее очень важна. Она призналась, что старается каждый день привносить что-то новое в отношения с супругом. Пара вместе уже 7 лет.

“Я всегда знала, что хочу быть мамой и женой, но я никогда не знала, чем буду заниматься с точки зрения работы и карьеры”, – рассказала знаменитость.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от People Magazine (@people)