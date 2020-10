Об этом она написала в своем Instagram.

В августе Тейген сообщила поклонникам, что ждет ребенка от мужа, певца Джона Ледженда.

Но на этих выходных ее госпитализировали с кровотечением.

“Мы шокированы и испытываем такую ​​глубокую боль, о которой вы только слышите, боль, которую мы никогда раньше не испытывали. Нам так и не удалось остановить кровотечение и дать нашему ребенку необходимое количество крови, несмотря на переливание. Этого просто было недостаточно”, – написала Крисси Тейген в Instagram.

Она также рассказала, что для своих двух предыдущих детей они заранее не выбирали имена, но тут “по какой-то причине стали называть этого маленького парня в моем животе Джеком”.

Тейген поблагодарила поклонников за поддержку и молитвы.

Driving home from the hospital with no baby. How can this be real.

— chrissy teigen (@chrissyteigen) October 1, 2020