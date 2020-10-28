Об этом пишет издание People.

Спустя несколько недель после выкидыша Крисси написала эссе о своем горе.

Врачи поставили Крисси диагноз “частичная отслойка плаценты”. Ей пришлось провести в больнице некоторое время из-за сильного кровотечения.

“Мне переливали большое количество пакетов с кровью, но каждый из них словно проходил через меня, как будто мы вообще ничего не делали. Но в один вечер мне сказали, что утром придется все это прекратить. Сначала я немного поплакала, а потом у меня начались конвульсии, которые сопровождались соплями и слезами. Мое дыхание не успевало за невероятно глубокой печалью”, – написала она в своем блоге.

“Даже сейчас, когда я пишу это, я снова чувствую боль”.

Тейген поделилась печальной новостью о своей потере в Instagram 30 сентября. Тогда она опубликовала серию душераздирающих черно-белых фотографий себя и своего мужа Джона Ледженда в больнице со своим уже погибшим ребенком.

“Я попросила мою маму и Джона сфотографироваться, как бы неудобно это ни было. Я объяснила Джону, что они (фотографии) мне нужны. Ему это было отвратительно. Тогда это было для него бессмысленно. Но я знала, что мне нужно запомнить этот момент навсегда, так же, как мне нужно было запомнить наш поцелуй у алтаря и наши слезы радости после рождения детей. И я абсолютно точно знала, что должна поделиться этой историей”, – написала Крисси в своем эссе.

Что касается тех, кто критикует ее за такие фото, то Крисси написала, что ее мало это волнует.

“Не могу в полной мере выразить, как мало меня волнует, что вы ненавидите эти фотографии”, – продолжила скорбящая мать.

“Я пережила это, я решила это сделать, и, прежде всего, эти фотографии предназначены не для кого-либо, а для людей, которые пережили это или хотят узнать, на что это похоже. Эти фотографии сделаны только для тех, кто в них нуждается. Мысли других для меня не имеют значения”, – написал Тейген.

После того, как Крисси родила Джека, ее мама, она и Джон обняли ребенка и попрощались.

“Я попросила медсестер показать мне его ручки и ножки. Я целовала их снова, и снова, и снова. Я понятия не имею, когда я остановилась. Это могло быть 10 минут или час”.

“Люди говорят, что пережить подобное оставляет дыру в вашем сердце. Дыра определенно осталась, но она была наполнена любовью к тому, что я так сильно любила. Это место не кажется мне пустым. Оно наполнено”, – написала модель.

В заключение Тейген объяснила, что она написала эссе, “потому что я знала, что мне нужно сказать что-то, прежде чем я смогу уйти от этого и вернуться к жизни, поэтому я искренне благодарю вас за то, что позволили мне сделать это”.

“Джека всегда будут любить, – объяснили нашим детям, что он существует среди ветра, деревьев и бабочек, которых они видят”, – сказала она.

Вместе со своим 41-летним супругом Джоном Леджендом Крисси Тейген воспитывает четырехлетнюю дочь Луну и двухлетнего сына Майлза. Дети пары были зачаты с помощью ЭКО.