Об этом пишет The Guardian.

Так, Халима разместила в социальных сетях серию изображений, иллюстрирующих те времена, когда она теряла связь с тем, кто она есть: от пропущенного времени молитвы до того, что на нее надели джинсы.

“Я могу винить себя за то, что больше беспокоюсь о возможностях, чем о том, что было поставлено на карту”, – заявила она.

Аден прославилась в 2016 году после участия в конкурсе красоты Мисс США, когда ее заметил модный редактор Карин Ройтфельд. Вскоре она подписала контракт с крупнейшим модельным агентством IMG и дебютировала на подиуме на неделе моды в Нью-Йорке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Halima Somali (@halima)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Halima Somali (@halima)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vogue Arabia (@voguearabia)