Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.
Фаулер со своим парнем Натаном Далахом ожидают девочку.
“Трудно было держать это в секрете, но теперь это довольно сложно скрыть. Мы с Натаном очень рады поделиться с вами нашими захватывающими новостями. Нам не терпится встретиться с тобой, малышка, и вместе начать наше следующее приключение. Лучшее еще впереди”, – отметила модель.
Ранее Джорджия рассказывала о своем страхе иметь дочь из-за социальных сетей.
“Instagram может быть действительно положительным моментом для творческих людей, но есть и недостатки. Меня беспокоит то, что очень молодые девушки публикуют свои изображения, которые могут быть слишком провокационными для их возраста. О, Боже, это пугает меня до смерти, если у меня когда-нибудь будут девочки”, – отмечала модель.
- Израильская актриса Галь Гадот, известная по роли “Чудо-женщины” во вселенной кинокомиксов DC, беременная третьим ребенком.