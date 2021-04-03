Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Фаулер со своим парнем Натаном Далахом ожидают девочку.

“Трудно было держать это в секрете, но теперь это довольно сложно скрыть. Мы с Натаном очень рады поделиться с вами нашими захватывающими новостями. Нам не терпится встретиться с тобой, малышка, и вместе начать наше следующее приключение. Лучшее еще впереди”, – отметила модель.

Ранее Джорджия рассказывала о своем страхе иметь дочь из-за социальных сетей.

“Instagram может быть действительно положительным моментом для творческих людей, но есть и недостатки. Меня беспокоит то, что очень молодые девушки публикуют свои изображения, которые могут быть слишком провокационными для их возраста. О, Боже, это пугает меня до смерти, если у меня когда-нибудь будут девочки”, – отмечала модель.