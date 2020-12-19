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Модели, футболисты, актеры: Forbes назвал самых богатых звезд 2020 года

2020 год близится к завершению, поэтому журнал Forbes традиционно рассказывает, кто из мировых звезд заработал больше денег.

Суббота, 19 декабря 2020, 20:58

Рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей появился на сайте Forbes.

Так, в 2020 году больше всех заработала 23-летняя модель Кайли Дженнер. Она стала обладательницей титула самой богатой знаменитости года. За 12 месяцев звезда заработала 590 млн долларов. Отмечается, что модели удалось заработать немало денег в результате продажи компании Kylie Cosmetics.

Вторую строчку рейтинга занял муж Insta-дивы Ким Кардашьян, рэпер Канье Уэст. Ему удалось заработать 170 млн долларов. Львиную долю доходов принесло соглашение рэпера с компанией Adidas.

Замыкает тройку лидеров швейцарский теннисист Роджер Федерер. Спортсмен заработал 106, 3 млн долларов.

В рейтинг вошли также:

  • футболист Криштиану Роналду (105 млн долларов)
  • футболист Лионель Месси (104 млн долларов)
  • актер и режиссер Тайлер Перри (97 млн долларов)
  • футболист Неймар (95,5 млн долларов)
  • радиоведущий Говард Стерн (90 млн долларов)
  • баскетболист Леброн Джеймс (88,2 млн долларов)
  • актер Дуэйн Джонсон (87,5 млн долларов).

Напомним, что основатель и CEO компании Tesla Маск уступил второе место в списке самых богатых людей мира от Forbes. Согласно рейтингу, Маск уступил место президенту Louis Vuitton Бернару Арно, продержавшись на второй строчке один день.

Теги: багаті зірки, Дженнер, зірки, Уест, Forbes, Роналду

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