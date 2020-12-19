Модели, футболисты, актеры: Forbes назвал самых богатых звезд 2020 года

2020 год близится к завершению, поэтому журнал Forbes традиционно рассказывает, кто из мировых звезд заработал больше денег.

Рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей появился на сайте Forbes.

Так, в 2020 году больше всех заработала 23-летняя модель Кайли Дженнер. Она стала обладательницей титула самой богатой знаменитости года. За 12 месяцев звезда заработала 590 млн долларов. Отмечается, что модели удалось заработать немало денег в результате продажи компании Kylie Cosmetics.

Вторую строчку рейтинга занял муж Insta-дивы Ким Кардашьян, рэпер Канье Уэст. Ему удалось заработать 170 млн долларов. Львиную долю доходов принесло соглашение рэпера с компанией Adidas.

Замыкает тройку лидеров швейцарский теннисист Роджер Федерер. Спортсмен заработал 106, 3 млн долларов.

В рейтинг вошли также:

футболист Криштиану Роналду (105 млн долларов)

футболист Лионель Месси (104 млн долларов)

актер и режиссер Тайлер Перри (97 млн долларов)

футболист Неймар (95,5 млн долларов)

радиоведущий Говард Стерн (90 млн долларов)

баскетболист Леброн Джеймс (88,2 млн долларов)

актер Дуэйн Джонсон (87,5 млн долларов).

Напомним, что основатель и CEO компании Tesla Маск уступил второе место в списке самых богатых людей мира от Forbes. Согласно рейтингу, Маск уступил место президенту Louis Vuitton Бернару Арно, продержавшись на второй строчке один день.