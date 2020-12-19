Модели, футболисты, актеры: Forbes назвал самых богатых звезд 2020 года

Рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей появился на сайте Forbes.
Так, в 2020 году больше всех заработала 23-летняя модель Кайли Дженнер. Она стала обладательницей титула самой богатой знаменитости года. За 12 месяцев звезда заработала 590 млн долларов. Отмечается, что модели удалось заработать немало денег в результате продажи компании Kylie Cosmetics.
Вторую строчку рейтинга занял муж Insta-дивы Ким Кардашьян, рэпер Канье Уэст. Ему удалось заработать 170 млн долларов. Львиную долю доходов принесло соглашение рэпера с компанией Adidas.
Замыкает тройку лидеров швейцарский теннисист Роджер Федерер. Спортсмен заработал 106, 3 млн долларов.
В рейтинг вошли также:
- футболист Криштиану Роналду (105 млн долларов)
- футболист Лионель Месси (104 млн долларов)
- актер и режиссер Тайлер Перри (97 млн долларов)
- футболист Неймар (95,5 млн долларов)
- радиоведущий Говард Стерн (90 млн долларов)
- баскетболист Леброн Джеймс (88,2 млн долларов)
- актер Дуэйн Джонсон (87,5 млн долларов).
Напомним, что основатель и CEO компании Tesla Маск уступил второе место в списке самых богатых людей мира от Forbes. Согласно рейтингу, Маск уступил место президенту Louis Vuitton Бернару Арно, продержавшись на второй строчке один день.
- Напомним, 9 декабря Маск поднялся на вторую строчку в рейтинге самых богатых людей мира.