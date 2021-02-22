Элитные бренды компании Kering, в том числе Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga, Saint Laurent and Alexander McQueen, снова не будут участвовать в Неделе моды в Милане.

Об этом пишет Business of Fashion.

Год назад пандемия коронавируса ворвалась на европейскую модную сцену, заставив многие бренды поменять свои планы. Так, например, в этом году бренды компании Kering Gucci и Bottega Veneta пропускают Неделю моды в Милане, а Balenciaga, Saint Laurent и Alexander McQueen выбывают из Парижа.

И хотя каждый бренд указал свою причину, почему он не будет участвовать, это решение, похоже, является частью более широкой корпоративной стратегии Kering Group.

Gucci недавно сообщил о снижении продаж, в то время как доходы Bottega продолжают расти. Также явно ощущается нехватка туристов, чьи деньги раньше приносили немалую прибыль.

Пока не понятно, станут ли альтернативой Неделям моды кинофестиваль Gucci или акция об исчезновении Bottega в социальных сетях, чтобы удержать внимание потребителей. Тем не менее цифровые презентации кажутся не худшим вариантом, учитывая, что пандемия продолжается. К примеру, 19 февраля в Лондоне открылась неделя цифровой моды, на которой около 100 брендов женской и мужской одежды поделятся своими коллекциями.