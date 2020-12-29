Не секрет, что правильно подобранная стрижка поможет женщине с легкостью "сбросить" десяток лет. Но тут также следует помнить три основных правила сохранения здоровья волос: здоровье всего организма, правильное питание и физическая активность.

#Буквы собрали 10 лучших тенденций стрижек для женщин.

Главная ошибка большинства женщин – это одна и та же прическа на протяжении многих лет. А менять прическу все таки следует для женщины любого возраста. Новый оттенок волос, новые стрижки, новые контуры могут сотворить чудеса.

Чтобы стрижка была удачной важно учесть форму лица. Для круглого лица подойдут асимметричные стрижки. Для квадратной формы лица – стрижки с плавными переходами, с объемом на макушке. Овальному лицу подойдут практически любые прически. Слишком вытянутое лицо можно подчеркнуть градуированной челкой. Широкие скулы и масивный подбородок – тут подойдет удлиненное каре.

1. Классический боб.

Классический боб все еще популярный. Это по-прежнему лучшее решение для тонких волос. Для ухоженного вида все же следует не забывать про ежедневную укладку такой стрижки. Дело хлопотное, но оно того стоит.

Например, гладкий боб, как у Люси Лью, можно создать с помощью фена и круглой щетки. Челка сделает стрижку более модной, как у Эллисон Дженни. Или же можно создать более непринужденный вид, как Наоми Уоттс.

2. Удлиненный боб

Если вы не можете носить длинные волосы, а хотели бы, есть компромисс – длинный боб. В этой стрижке длина касается ключиц. Такая длина является наиболее подходящей для женщин старше 50 лет.

Можно носить гладкий боб, как Бо Дерек или же сделать волны, как Виола Дэвис. А еще можно добавить пышную, кокетливую челку и немного беспорядочные кончики, как Мэри Стинбурген.

3. Многослойный боб.

Этот шикарный вариант боба требует несколько слоев для создания объема. По сути, это все еще каре в общей форме, но имеет слои (вместо одной одинаковой длины), чтобы создать объем, и текстурированные концы. Такая прическа лучше смотрится на волосах средней текстуры с естественной завивкой.

Вот как многослойный боб выглядит на Кэрри-Энн Мосс, Джине Дэвис и Алфри Вудард.

4. Стрижка шэг

Нарочито небрежные, рассыпающиеся волны и “рваные” кончики. Современный шэг заставляет женщину чувствовать себя рок-звездой. Если вы ищете сексуальную привлекательную стрижку (и у вас не прямые или тонкие волосы), это то, что вам нужно. Косматая челка – обязательный ингредиент такой стрижки.

Общая длина стрижки может варьироваться от короткой и взъерошенной, как у Моники Беллуччи и Лизы Ринна, до длинной и кудрявой, как у Сандры О.

Шэг на волосах средней длины у Тейлор Свифт.

5. Боб с вырезами

Эта стрижка похода на боб, у которой вырезали из формы большие куски, чтобы обнажить скулы и мочки ушей. Такой боб не требует особого ухода. Стрижку следует дополнить висячими сережками. Среди поклонников такого боба – Хелен Миррен, Энн Карри и Кристин Скотт Томас.

6. Короткая стрижка

Как и шапочка для плавания, такая стрижка облегает голову, создавая скульптурный вид. Это модный вариант без укладки, без теплового стайлинга. Но для такой стрижки должен быть идеальный профиль и форма черепа.

Текстуру стрижки можно обыграть: создать волны, завитки, как Оливия Колман; придать больше блеска, как Тамрон Холл, или покрасить волосы в яркий цвет, как Энни Леннокс.

7. Пикси с эффектной челкой

Актуальными будут пикси для овального лица, некрупного лица с большими, выразительными чертами. Также стрижка пикси пойдет женщинам с вытянутым и худым лицом. Пикси подчеркивает глаза.

Такую прическу выбрали для себя Гленн Клоуз, Эмма Томпсон и Крис Дженнер.

8. Двухуровневая короткая стрижка

Это стрижка удлиненная сверху, но с короткими волосами на висках и затылке.

Такую прическу можно просто носить с пробором, как у Синтии Никсон, или придать объем, как Аннет Бенинг и Шэрон Осборн. Все, что вам нужно, – это пять минут с феном, расческой и горстью мусса.

9. Афро, косички, спирали

Многие женщины с очень текстурированными натуральными волосами предпочитают носить гладкие, спадающие волосы, требующие особого ухода.

Но современные афро, косы, завитки или спирали создают свой неповторимый образ. Например, как у Ирис Пейнадо, Филисия Рашад или Джады Пинкетт Смит.

10. Стиль “Рэйчел”

Этот вариант прически подойдет тем, кто не хочет расставаться со своей длиной волос.

Стрижка похожа на культовый образ Дженнифер Энистон (Рейчел) из серила “Друзья”. Длина волос может быть асиметричной, с плавными линиями, даже немного взлохмаченными.

Такой стиль подходит для любой текстуры волос – гладкой, как у Мэг Райан, волнистой, как у Кортни Кокс или вьющейся, как у Джулии Луи-Дрейфус.