Covid-19 Украина

обновлено 21.01.2021 в 13:02

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Младшая дочь Трампа – Тиффани объявила о помолвке

Младшая дочь президента США Дональда Трампа и Марлы Мэйплз - Тиффани Трамп в последний день пребывания в Белом доме объявила о помолвке.

Среда, 20 января 2021, 17:12

Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте, опубликовав совместное фото со своим бойфрендом – миллиардером из Нигерии Майклом Булосом.

“Для меня было большой честью отмечать важные вехи, исторические события и создавать воспоминания с моей семьей в Белом доме, но не было ничего более особенного, чем помолвка с моим замечательным женихом Майклом! Я очень счастлива и с нетерпением жду начала новой главы нашей жизни”, – отметила Тиффани.

 

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Публикация от Tiffany Ariana Trump (@tiffanytrump)

Свою очередь, Булос поделился таким же снимком и назвал Тиффани любовью всей своей жизни.

Тиффани Трамп, единственный ребенок Дональда и его второй жены – Марлы Мэйплз, воспитывалась Мэйплз в Калифорнии. Она окончила юридический факультет Джорджтауна в мае 2020 года, и, хотя последние четыре года она в основном держалась в тени по сравнению со своими старшими братьями и сестрами, летом она оказалась в центре политического внимания, когда выступила на Республиканском национальном съезде.

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Теги: заручини

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