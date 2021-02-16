Об этом сообщает портал Daily Star.
По данным издания, 23-летняя Лотти Мосс публикует на сервисе OnlyFans соблазнительные фото в нижнем белье. На этом сервисе пользователи могут просматривать контент пользователя после платной подписки.
Сервис популярных среди фитнес-тренеров, танцовщиц, а также моделей.
По данным издания, “фаны” могут просматривать интимные фото и видео Летти Мосс всего за 14 фунтов в месяц (более 550 грн).
На некоторых фото модель позирует в мокром белье и в пене. За дополнительную плату поклонники могут посмотреть более откровенные фото и видео блондинки. За 1000 фунтов стерлингов (38 765 грн) Лотти Мосс предлагает просмотр “откровенного контента”.
Фото: lottiemossxo / Instagram
Напомним, что Лотти Мосс – популярная британская модель. Девушка начала карьеру несколько лет назад и подписала контракт с агентством Storm Management. В 2016 году младшая сестра Кейт Мосс появилась на обложке Vogue, а также рекламировала солнцезащитные очки Chanel.
- Во время пандемии коронавируса платформа социальных медиа OnlyFans, которая позволяет людям продавать собственные откровенные фотографии, оказалась на пике популярности. Но конкуренция на сайте означает, что желаемый заработок получит не каждый пользователь. #Буквы рассказывали, почему женщины продают незнакомцам свои обнаженные фото.