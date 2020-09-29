Видео опубликовано на YouTube-канале MONATIKа.

В музыкально-танцевальном перформансе приняли участие артистки MONATIK Corporation – Lida Lee и NINO.

“Так прекрасно, что эта идея воплотилась в жизнь. Конечно, мы хотели сделать более совместное видео, но время пандемии не позволяет нам встретиться на одной площадке. Поэтому, совсем непринужденно, возникла идея сделать оммаж к творчеству потрясающей Лаймы Вайкуле”, – рассказал певец.