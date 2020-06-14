Видео певец опубликовал на своей странице в Instagram.

Артист вместе с экс-солисткой группы “ВИА Гра” Верой Брежневой записал на видео танцевальные движения, которые он исполняет в клипе “ВЕЧЕРиНОЧКА”, предложив подписчикам повторить их.

“Теперь я знаю как буду убивать комаров, “Шикарный фитнес”, “Весь день пытаюсь это повторить – не выходит”, “Уверена, завтра на всех дискотеках страны будут повторять эти движения”, – пишут подписчики в комментариях.