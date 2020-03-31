Montreux Jazz Festival опубликовал записи выступлений, проходивших на фестивале в разные годы.

Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Фестиваль выложил в открытый доступ записи исторических концертов концерты Deep Purple, Джонни Кэша, Wu-Tang Clan, Нины Симон и многих других.

50 концертных роликов опубликованы на сайте Quello. Просмотр бесплатный, нужно только зарегистрироваться и ввести код FREEMJF1M (который будет действителен в течение 30 дней с момента регистрации).

Некоторые концертные видео можно посмотреть и без регистрации.

В этом году Montreux Jazz Festival должен пройти с 3 по 18 июля.

Montreux Jazz Festival проводится в Швейцарии с 1967 года. Он упоминается в песне Deep Purple “Smoke On The Water”.