Об этом сообщили в пресс-службе флота Мексики
На кадрах спасения видно, что напуганный лабрадор стоял на задних лапах, а передними держался за решетку окна дома. Моряки вовремя увидели собаку, подплыли, помогли ей выбраться из воды и подняться на борт.
Комментаторы отметили, что моряки проявили настоящий героизм и человечность, ведь их задачей было спасение людей. Однако они не проигнорировали собаку, которая оказалась в беде.
- Во время ликвидации пожара в квартире пожарные столицы эвакуировали из дома двух женщин, а также спасли кота. Появилось трогательное видео спасения животного.