В мексиканском штате Табаско группа моряков, которая выполняла операцию по спасению пострадавших от наводнения, спасла лабрадора. Собака пыталась удержаться на плаву, хватаясь за подтопленный дом.

Об этом сообщили в пресс-службе флота Мексики

На кадрах спасения видно, что напуганный лабрадор стоял на задних лапах, а передними держался за решетку окна дома. Моряки вовремя увидели собаку, подплыли, помогли ей выбраться из воды и подняться на борт.

Комментаторы отметили, что моряки проявили настоящий героизм и человечность, ведь их задачей было спасение людей. Однако они не проигнорировали собаку, которая оказалась в беде.