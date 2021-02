Об этом пишет издание Indiewire.

Сын Хаяо Миядзаки и его коллега Горо Миядзаки сказал, что уход его отца на пенсию стал настолько бесцельным, что Хаяо “нужно было что-то создать, чтобы почувствовать смысл жизни”. Studio Ghibli вновь открыла свой анимационный центр для производства Earwig and the Witch и предстоящего художественного фильма Хаяо “How Do You Live?”.

5 февраля на канале HBO Max появится Earwig and the Witch, а до выхода How Do You Live? еще несколько лет. В 2020 году продюсер Studio Ghibli Тошио Судзуки заявил, что производство фильма продлится еще три года из-за рисованной анимации, которая там используется. Эта лента должна стать подарком его внуку.

Хаяо Миядзаки – один из самых известных в мире японских мультипликаторов и анимационных режиссеров. Его часто называют азиатским Уолтом Диснеем. В Японии Миядзаки прославился благодаря полнометражным анимационным лентам “Навсикая из Долины Ветров” (1984), “Небесный замок Лапута” (1986), “Мой сосед Тоторо” (1988). На Западе он стал широко известен после выпуска в 1997 году его фильма “Принцесса Мононоке”. В 2003 году произведение Миядзаки “Унесенные призраками” получил премию “Оскар” за лучший анимационный фильм года.