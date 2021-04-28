Про це повідомляє американський журнал The Hollywood Reporter.

Розробкою проєкту займуться Fox і Warner Bros. Animation.

Продюсеркою шоу стане Елізабет Бенкс, яка також озвучить головну героїню – вже дорослу Пебблс Флінтстоун.

Дія “Бедрок” буде відбуватися через 20 років після подій оригінального шоу.

Інші подробиці виробництва поки не розголошуються.

Мультсеріал “Флінстоуни” виходив на американському телеканалі ABC з вересня 1960 по квітень 1966. Основна ідея проєкту полягала в карикатурному зображенні американського суспільства 1950-х років, яке помістили в умови умовного кам’яного віку.