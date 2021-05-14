Через рік після того, як принца Гаррі та його дружина Меган Маркл залишили свої королівські обов'язки і переїхали до Лос-Анджелесу, Музей Мадам Тюссо в Лондоні переніс їх воскові фігури з експозиції членів королівської сім'ї в "зону Голлівуду".

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Герцог і герцогиня Сассекські залишили королівські обов’язки, щоб почати нову незалежну кар’єру на іншій стороні Атлантики, і з тих пір підписали угоди про виробництво контенту для Netflix, Spotify і Apple.

Тепер їх фігури з воску перемістили з королівської експозиції і приєднали до інших знаменитостям.

“Гаррі і Меган перемістили в нову зону для вечірок, щоб відобразити їх переїзд з Фрогмора в Голлівуд”, – йдеться в заяві музею.