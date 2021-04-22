Він розмістив фотографію у своєму акаунті в Instagram з підписом: “До побачення, шия”.
Так, на шиї музиканта зображений червоний “поріз”. Татуювання настільки реалістичне, що спершу може здатися, ніби це і правда кровоточива рана.
Тату виконавець зробив напередодні свого дня народження. Підписники в коментарях привітали співака, але відзначили, що вражені татуюванням.
“Будь обережний, чувак! Що за фігня? З днем народження все одно”
“Подумав, що це справжній шмат твоєї шиї”
“Не найкраще тату, лол”
“Ось чому зупинилося моє чортове серце”
“Мене бентежить, чому саме червона лінія”
Але були й ті, кого новий образ співака не злякав.
“Маєш гарний вигляд, друже”
“Сильно”
“Це гаряче”
- Раніше повідомлялося, що кохана Ілона Маска, співачка і художниця Граймс, справжнє ім’я якої Клер Буше, показала нове тату, зроблене білими чорнилами.