Музикант Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly) зробив дуже реалістичне татуювання на шиї у вигляді порізу.

Він розмістив фотографію у своєму акаунті в Instagram з підписом: “До побачення, шия”.

Так, на шиї музиканта зображений червоний “поріз”. Татуювання настільки реалістичне, що спершу може здатися, ніби це і правда кровоточива рана.

Тату виконавець зробив напередодні свого дня народження. Підписники в коментарях привітали співака, але відзначили, що вражені татуюванням.

“Будь обережний, чувак! Що за фігня? З днем народження все одно”

“Подумав, що це справжній шмат твоєї шиї”

“Не найкраще тату, лол”

“Ось чому зупинилося моє чортове серце”

“Мене бентежить, чому саме червона лінія”

Але були й ті, кого новий образ співака не злякав.

“Маєш гарний вигляд, друже”

“Сильно”

“Це гаряче”