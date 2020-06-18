Вокалиста группы ТНМК Александра Сидоренко, известного под ником Фоззи, в соцсетях перепутали с представителями торговой группы Fozzy Group, владеющий супермаркетами "Сильпо".

Об этом музыкант рассказал Facebook.

Под одним из постов в соцсетях группы “Танок на майдані Конго” пользователь по имени Анна Мануйлова оставила комментарий, адресованный владельцам сети супермаркетов “Сильпо” — торговой группе Fozzy Group.

В своем комментарии женщина обвинила группу в том, что их магазины “завалены низкопробной печатной продукцией” на русском языке.

“Если это ваша позиция, то почему же все Сильпо завалены низкопробной печатной русской? (русскоязычной?) Продукцией??? Вроде “толстого зятя” (и почему нет смайлика “фу”?) [орфография и пунктуация автора сохранены — ред.]”, — написала она.

Другой пользователь соцсети, Владимир, обратился к Анне указав на то, что она ошиблась страницей, и Фоззи — музыкант, а не торговая группа.

“Извините, если не по адресу, но наболело же…”, — ответила женщина.

Сам артист инцидент прокомментировал словами “Люблю это”.