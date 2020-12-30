Основатель компании Amazon и Blue Origin, один из самых богатых людей мира Джефф Безос решил трогательно выразить свою любовь к маме.

Об этом он рассказал в своем Instagram.

Так, Джефф вместе со своими братьями и сестрами раскрыли название десантного корабля Blue Origin, который будут использовать для запуска ракет. Они назвали его в честь своей мамы – Джеклин.

“Первый этап Нью-Глена будет возвращаться к Джеклин после каждого полета. Сложно было бы придумать что-то более уместное – мама всегда давала нам лучшее место и самое доброе сердце, к которому мы могли вернуться домой. Мы любим тебя, мама”, – трогательно написал Безос.

На фото и видео видно, что мама миллиардера глубоко тронута неожиданным сюрпризом.

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